На границе с РФ застрял грузовик с красной икрой на 1 миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На границе с Россией пограничники задержали "УАЗ" с грузом икры горбуши неподалеку от села Порозок Великописаривского района Сумской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"О возможной незаконной перевозке товаров на этом участке государственной границы пограничников проинформировали сотрудники СБУ. Общий наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России", - говорится в сообщении.
При попытке задержания транспортное средство начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России.
В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикетками на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.
"Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар в установленном порядке будет передан сотрудникам фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в ГПСУ.
Напомним, в конце сентября этого года в Сумской области пограничники остановили две попытки незаконного перемещения товаров через украинско-российскую границу, в частности, красной икры.