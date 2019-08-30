На кордоні з РФ у Харківській області підірвався прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На кордоні РФ з Харківською областю вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув інспектор прикордонної служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що прикордонний наряд Харківського загону виконував визначені завдання з довготривалим несенням служби неподалік державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.
“Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.
“Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги”, — повідомили у пресслужбі.
Про дану подію прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місці, де стався вибух, працюють слідчі.
“Державна прикордонна служба України висловлює глибокі слова співчуття рідним та близьким військовослужбовця, який загинув під час несення служби охороняючи український кордон”, — написали прикордонники.
“Для об’єктивного встановлення причин, що призвели до загибелі охоронця кордону на місці також працює група офіцерів прикордонного відомства”, — резюмували у повідомленні.
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