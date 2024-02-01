Під виглядом секонд-хенду водій намагався ввезти в Україну з Польщі брендовий одяг на 20 мільйонів гривень
Київ • УНН
Митники виявили 15 тонн нового одягу на суму 20 мільйонів гривень, захованих серед вживаного одягу у вантажівці на кордоні з Польщею "Краковець-Корчова".
На українсько-польському кордоні у фурі з "секонд-хендом" працівники митниці виявили 15 тонн нового одягу на 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
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На пункті пропуску "Краковець-Корчова" на кордоні з Польщею виявили вантажівку з контрабандою. Водій автомобілю, громадянин України, задекларував 16,6 тонни вживаного одягу. Однак при огляді вантажівки митники виявили, що серед "секонд-хенду" приховано 15 тонн абсолютно нового одягу відомих брендів.
Загальна вартість цього вантажу оцінюється у 20 мільйонів гривень.
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Митниця склала протокол про порушення митних правил у зв'язку з переміщенням товарів через кордон із приховуванням від митного контролю.
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