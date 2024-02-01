Під виглядом секонд-хенду водій намагався ввезти в Україну з Польщі брендовий одяг на 20 мільйонів гривень

На українсько-польському кордоні у фурі з "секонд-хендом" працівники митниці виявили 15 тонн нового одягу на 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

На пункті пропуску "Краковець-Корчова" на кордоні з Польщею виявили вантажівку з контрабандою. Водій автомобілю, громадянин України, задекларував 16,6 тонни вживаного одягу. Однак при огляді вантажівки митники виявили, що серед "секонд-хенду" приховано 15 тонн абсолютно нового одягу відомих брендів.

Загальна вартість цього вантажу оцінюється у 20 мільйонів гривень.

Додамо

Митниця склала протокол про порушення митних правил у зв'язку з переміщенням товарів через кордон із приховуванням від митного контролю.

Контрабанда електронних цигарок: в.о. керівника Чернівецької митниці звільнено