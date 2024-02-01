Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен
Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины
Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.
За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.
В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.
Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов
Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов.
"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне
Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.
Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях
Мужчина обезглавил своего отца в Пенсильвании и выложил видео отрубленной головы в социальные сети, после чего был арестован за жестокое убийство и владение оружием.
От COVID и гриппа за неделю умерли 42 украинца
42 украинца умерли от COVID и гриппа за последнюю неделю, поскольку эпидемический порог был превышен в восьми областях из-за роста количества случаев заболеваний.
Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита ЕС, чтобы обсудить отказ Венгрии одобрить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро.