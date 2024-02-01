Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

На украинско-польской границе в фуре с "секонд-хендом" работники таможни обнаружили 15 тонн новой одежды на 20 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

На пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей обнаружили грузовик с контрабандой. Водитель автомобиля, гражданин Украины, задекларировал 16,6 тонны подержанной одежды. Однако при осмотре грузовика таможенники обнаружили, что среди "секонд-хенда" скрыто 15 тонн абсолютно новой одежды известных брендов.

Общая стоимость этого груза оценивается в 20 миллионов гривен.

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Таможня составила протокол о нарушении таможенных правил в связи с перемещением товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля.

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