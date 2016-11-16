На кордоні з Польщею застрягли понад 1000 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на 6:00 середи на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1010 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 150 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 140 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Рава-Руська — Гребенне” своєї черги очікували ще 350 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 120, у ПП “Краковець — Корчова” — 200, у “Шегині”- 50 автівок.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.
Як повідомляв УНН, станом на 8:00 вівторка на кордоні України і Польщі у п’яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 580 автомобілів.