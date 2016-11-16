На границе с Польшей застряли более 1000 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 среды на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1010 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 150 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 140 ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 350 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в "Шегини" - 50 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.
Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди , в которых стояли 580 автомобилей.