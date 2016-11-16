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15 марта, 19:03 • 109968 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151857 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128443 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121630 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107522 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102809 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98122 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На границе с Польшей застряли более 1000 автомобилей

На границе с Польшей застряли более 1000 автомобилей

Киев • УНН

 • 7533 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 среды на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1010 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 150 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 140 ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 350 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в "Шегини" - 50 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.

Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди , в которых стояли 580 автомобилей.

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