На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 6:00 29 грудня на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1040 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 60 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 110 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 70 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 170, у ПП “Краковець — Корчова” — 150 (80 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 130, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 50, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 300 автомобілів.
При цьому черга станом на 6:00 зафіксовано на угорському кордоні. На пункті пропуску “Лужанка” застрягли 30 автомобілів.