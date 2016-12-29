На границе с Польшей в очередях застряли более 1 тыс. автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 6:00 29 декабря на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1040 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 60 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 110 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 70 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 170, в ПП "Краковец - Корчева" - 150 (80 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж "- 130, в ПП" Смильниця - Кросценко "- 50, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 300 автомобилей.
При этом очередь по состоянию на 6:00 зафиксировано на венгерской границе. На пункте пропуска "Лужники" застряли 30 автомобилей.