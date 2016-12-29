На кордоні з Польщею у чергах застрягли близько 900 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 870 автомобілів, 40 автівок перебувало на додатковій смузі ПП "Краковець - Корчова", передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 80 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 110 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 300 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 140, у ПП "Краковець - Корчова" - 110 (40 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Грушів - Будомєж" - 90, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 30 автомобілів
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.