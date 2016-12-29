На границе с Польшей в очередях застряли около 900 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 870 автомобилей, 40 машин находилось на дополнительной полосе ЧП "Краковец - Корчева", передает УНН со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 80 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 11- в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 300 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 140, в ПП "Краковец - Корчева" - 110 (40 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж" - 90, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 40 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 30 автомобилей
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.