На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,1 тис. автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1160 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 140 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 120, у ПП "Краковець - Корчова" - 220, у ПП "Грушів - Будомєж" - 70, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 300 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.
Нагадаємо, на ранок 16 листопада два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими.