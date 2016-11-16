На границе с Польшей в очередях застряли более 1,1 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1160 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 140 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 220, в ПП "Грушев - Будомеж" - 70, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 300 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.
Напомним, утром 16 ноября два пункта пропуска в Закарпатской области - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными.