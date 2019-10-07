На кордоні з анексованим Кримом ФСБ РФ затримало та допитало кримськотатарського правозахисника - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що при виїзді з окупованого Криму ФСБ РФ затримало та допитало кримськотатарського правозахисника та активіста Абдурешита Джеппарова. Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Кримськотатарський правозахисник і активіст Абдурешит Джеппаров був затриманий при виїзді з Криму і вже більше години допитується співробітниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні між Вірменським і Каланчаком”, — йдеться у повідомленні.
Згодом Чубаров додав, що у відповідності до допису адвоката Маммета Мамбетова Абдурешитов був звільнений.
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Нагадаємо, міністр культури обговорив з представниками Меджлісу їхнє залучення до кримських питань.