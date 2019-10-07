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На границе с аннексированным Крымом ФСБ РФ задержало и допросило крымскотатарского правозащитника - Чубаров

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что при выезде из оккупированного Крыма ФСБ РФ задержало и допросило крымскотатарского правозащитника и активиста Абдурешит Джеппарова. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

На границе с аннексированным Крымом ФСБ РФ задержало и допросило крымскотатарского правозащитника - Чубаров

“Крымскотатарский правозащитник и активист Абдурешит Джеппаров был задержан при выезде из Крыма и уже больше часа допрашивается сотрудниками ФСБ России на административной границе между Армянском и Каланчаком”, — говорится в сообщении.

Впоследствии Чубаров добавил, что в соответствии с сообщением адвоката Маммета Мамбетова Абдурешитов был освобожден.

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Напомним, министр культуры обсудил с представителями Меджлиса их привлечения к крымским вопросов.

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