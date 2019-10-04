Міністр культури обговорив з представниками Меджлісу їхнє залучення до кримських питань
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з представниками Меджлісу кримськотатарського народу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
“Протягом години обговорювали питання взаємодії міністерства та Меджлісу кримськотатарського народу в кримському і кримськотатарському напрямках”, — пише Чубаров.
У процесі зустрічі, було вирішено залучати фахівців з числа кримських татар у процесі пошуку рішень проблем, пов’язаних з Кримом, а також при їх реалізації.
Раньше УНН повідомляв, що в окупованому Криму прийшли з обшуками до глави регіонального Меджлісу.