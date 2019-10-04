Министр культуры обсудил с представителями Меджлиса их привлечение к крымским вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня состоялась встреча министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского с представителями Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.
"В течение часа обсуждали вопросы взаимодействия министерства и Меджлиса крымскотатарского народа в крымском и крымскотатарском направлениях", - пишет Чубаров.
В ходе встречи было решено привлекать специалистов из числа крымских татар в процессе поиска решений проблем, связанных с Крымом, а также при их реализации.
Раньше сообщал УНН, что в оккупированном Крыму пришли с обысками к главе регионального Меджлиса.