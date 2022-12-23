Свята не за горами: на кордоні України з Польщею збільшуються черги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На кордоні України та Польщі збільшуються черги, попередили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"На українсько-польському кордоні збільшуються черги. Сьогодні вранці у всіх пунктах пропуску на виїзд до Польщі очікувало від 100 до 230 автомобілів. На в’їзд в Україну – від 60 до 80", - повідомили у ДПСУ.
Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок та відстежувати завантаженість пунктів пропуску тут.
Нагадаємо
Як повідомлялося, у передноворічний період на кордонах спостерігається зростання пасажиропотоку.
Тим часом на "Ягодині" на кордоні з Польщею відновлюють електронну чергу після перебоїв зі світлом.