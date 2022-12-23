Праздники не за горами: на границе Украины с Польшей увеличиваются очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На границе Украины и Польши увеличиваются очереди, предупредили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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"На украинско-польской границе увеличиваются очереди. Сегодня утром во всех пунктах пропуска на выезд в Польшу ожидало от 100 до 230 автомобилей. На въезд в Украину – от 60 до 80", - сообщили в ГПСУ.
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездок и отслеживать загруженность пунктов пропуска здесь.
Напомним
Как сообщалось, в предновогодний период на границах наблюдается рост пассажиропотока.
Тем временем на "Ягодине" на границе с Польшей возобновляют электронную очередь после перебоев со светом.