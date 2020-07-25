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На Київщині зіткнулися автобус, вантажівка та легковик: є загиблий

На Київщині зіткнулися автобус, вантажівка та легковик: є загиблий

Київ • УНН

 • 18091 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У селі Семиполки Київської області сталося зіткнення трьох: автобус, вантажівка та легковик. Є загиблий та травмовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на початку 6-ранку на 54 км автодороги Київ—Чернігів.
За попередніми даними, водій авто Volkswagen рухаючись, в напрямку Чернігова виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажівки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Попередньо дев’ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні”, — повідомили у патрульній поліції.

В напрямку Чернігова перекрито дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі події.

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