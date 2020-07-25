В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В селе Семиполки Киевской области произошло столкновение трех автобус, грузовик и легковушка. Есть погибший и травмированные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.
По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения в грузовике произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершила столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.
Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу", - сообщили в патрульной полиции.
В направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
В дальнейшем этим делом заниматься следователи, которые установят механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия.