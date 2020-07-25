В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 47298 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107898 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135497 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111305 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132465 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102282 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102615 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104467 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие

В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 18085 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В селе Семиполки Киевской области произошло столкновение трех автобус, грузовик и легковушка. Есть погибший и травмированные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.
По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения в грузовике произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершила столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.

Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу", - сообщили в патрульной полиции.

В направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
В дальнейшем этим делом заниматься следователи, которые установят механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия.

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