На Київщині загорівся торф: киян закликали зачиняти вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Бучанському та Вишгородському районах Київської області загорівся торф – киян закликали зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує УНН.
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"У Київській області гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці", – ідеться у повідомленні.
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Торф загорівся у Бучанському та Вишгородському районах.
Нагадаємо
22 серпня у Києві зафіксували погіршення якості повітря – жителям столиці рекомендували обмежити перебування на вулиці.