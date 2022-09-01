В Киевской области загорелся торф: киевлян призвали закрывать окна
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области загорелся торф – киевлян призвали закрывать окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует УНН.
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"В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", – говорится в сообщении.
Детали
Торф загорелся в Бучанском и Вышгородском районах.
Напомним
22 августа в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха – жителям столицы рекомендовали ограничить пребывание на улице.