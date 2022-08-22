У Києві зафіксували погіршення якості повітря: рекомендації для жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу - жителям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Цитата
"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - ідеться у повідомленні.
Деталі
На лівому березі вміст зважених часток становить 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).
Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.