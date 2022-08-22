В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: рекомендации для жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации пыли – жителям столицы рекомендуют ограничить пребывание на улице. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
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"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Детали
На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).
Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не обнаружено.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
– закрыть окна дома;
– не выходить лишний раз на улицу;
– пить много воды;
– если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.