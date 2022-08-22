В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: рекомендации для жителей

Цитата

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Детали

На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не обнаружено.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

– закрыть окна дома;

– не выходить лишний раз на улицу;

– пить много воды;

– если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.