На Київщині у перший день травня дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Київській області у середу, 1 травня, прогнозується вночі помірний, а вдень – значний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На Київщині завтра вночі помірний, вдень значний дощ", – спрогнозували синоптики.
Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с.
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Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°. У Києві вночі 5-7°, вдень 10-12°.
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Як повідомляв УНН, на Україну насувається циклон з Балкан.
Нагадаємо, на українців насуваються три магнітні бурі у травні.