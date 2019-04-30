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22 березня, 17:51 • 69376 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 114205 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100887 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100910 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 80634 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100786 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150691 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167715 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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На Київщині у перший день травня дощитиме

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 • 14024 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Київській області у середу, 1 травня, прогнозується вночі помірний, а вдень – значний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"На Київщині завтра вночі помірний, вдень значний дощ", – спрогнозували синоптики.

Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°. У Києві вночі 5-7°, вдень 10-12°.

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Як повідомляв УНН, на Україну насувається циклон з Балкан.

Нагадаємо, на українців насуваються три магнітні бурі у травні.

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