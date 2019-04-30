В Киевской области в первый день мая пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киевской области в среду, 1 мая, прогнозируется ночью умеренный, а днем - значительный дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В Киевской завтра ночью умеренный, днем значений дождь", - спрогнозировали синоптики.
Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с.
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Температура ночью 3-8°, днем 10-15°. В Киеве ночью 5-7°, днем 10-12°.
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Как сообщал УНН, на Украину надвигается циклон с Балкан.
Напомним, на украинцев надвигаются три магнитные бури в мае.