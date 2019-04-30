В Киевской области в первый день мая пройдут дожди

"В Киевской завтра ночью умеренный, днем значений дождь", - спрогнозировали синоптики.

Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

Температура ночью 3-8°, днем 10-15°. В Киеве ночью 5-7°, днем 10-12°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На реках Прикарпатья ожидается повышение уровня воды

Как сообщал УНН, на Украину надвигается циклон с Балкан.

Напомним, на украинцев надвигаются три магнитные бури в мае.