На Київщині трактор зіткнувся з мопедом, постраждав 11-річний хлопчик

Деталі

За даними поліції, 25 жовтня майже о 15-й годині по вулиці Щорса в Узині трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець.

Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.

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