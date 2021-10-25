На Київщині трактор зіткнувся з мопедом, постраждав 11-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Київській області сталось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець. Як повідомили у поліції, малолітній сам звернувся до лікарні, його оглядають, передає УНН.
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За даними поліції, 25 жовтня майже о 15-й годині по вулиці Щорса в Узині трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець.
Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.
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