ДТП на Київщині з автобусом і вантажівкою: постраждали шість громадян Білорусі

Цитата

“Як з'ясували правоохоронці, автобус, в якому перебували 17 громадян Республіки Білорусь, рухався в напрямку Києва, та не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, під час якого автобус перевернувся. Наразі 6 мандрівників доставлено до Обухівської центральної районної лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомлення надійшло до чергової частини Обухівського районного управління поліції сьогодні, близько 15:00. На 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам'янка) сталася масштабна ДТП за участі автобуса "ПАЗ" та вантажного автомобіля "FAW".

Контекст

Як повідомили раніше, внаслідок ДТП можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.