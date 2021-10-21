У Київській області сталась ДТП за участі вантажівки та пасажирського мікроавтобуса: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Київській області сталась ДТП за участю вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Як повідомили у патрульній поліції, є потерпілі, передає УНН.
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За даними поліції, автопригода сталась на 51 км автодороги Київ — Знам‘янка.
"Сьогодні близько 15-ї години, поблизу міста Обухів, трапилась ДТП за участю вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.
Обставини ДТП наразі невідомі. Проте правоохоронці попередили, що можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.
Нагадаємо
У результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса, де загинуло троє людей, є постраждалі. Госпіталізовано вісім людей, серед них п'ятеро - неповнолітні.