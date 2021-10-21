В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Как сообщили в патрульной полиции, есть пострадавшие, передает УНН.
Детали
По данным полиции, автопроисшествие произошло на 51 км автодороги Киев - Знаменка.
"Сегодня около 15 часов, возле города Обухов, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Однако правоохранители предупредили, что возможны осложнения движения в направлении Кагарлыка.
Напомним
В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса, где погибли три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро - несовершеннолетние.