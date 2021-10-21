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ДТП в Киевской области с автобусом и грузовиком: пострадали шесть граждан Беларуси

Киев • УНН

 • 16017 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Полиция сообщила о шести пострадавших гражданах Республики Беларусь в ДТП, которое произошло сегодня в Киевской области, передает УНН.

ДТП в Киевской области с автобусом и грузовиком: пострадали шесть граждан Беларуси

Цитата

"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся. Сейчас 6 путешественников доставлеон в Обуховскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщение поступило в дежурную часть Обуховского районного управления полиции сегодня, около 15:00. На 51 километре автодороги Н-01 (Киев-Знаменка) произошло масштабное ДТП с участием автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "FAW".

Контекст

Как сообщили ранее, в результате ДТП возможно затруднение движения в направлении Кагарлык.

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