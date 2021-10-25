В Киевской области трактор столкнулся с мопедом, пострадал 11-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киевской области произошло столкновение трактора и мопеда, которым управлял 11-летний парень. Как сообщили в полиции, мальчик сам обратился в больницу, его осматривают, передает УНН.
Детали
По данным полиции, 25 октября почти в 15 часов по улице Щорса в Узине произошло столкновение трактора и мопеда, которым управлял 11-летний парень.
Малолетний самостоятельно обратился в больницу и сейчас его осматривают медики.
На месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и впоследствии дадут правовую квалификацию события.
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