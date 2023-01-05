На Київщині сьогодні буде гучно: проводяться саперні навчання

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«Увага! У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів.

Сьогодні, 5 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів», - йдеться у повідомленні.

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