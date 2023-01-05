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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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На Київщині сьогодні буде гучно: проводяться саперні навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні у Вишгородському районі Київської області можливо буде чутно звуки вибухів. Обласна військова адміністрація просить мешканців не хвилюватися – проводяться навчання саперів, повідомляє УНН.

На Київщині сьогодні буде гучно: проводяться саперні навчання

Деталі

«Увага! У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів.
Сьогодні, 5 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів», - йдеться у повідомленні.

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