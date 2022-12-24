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У Херсонській області під час розмінування загинули троє працівників ДСНС

У Херсонській області під час розмінування загинули троє працівників ДСНС

Київ • УНН

 • 455023 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вчора, 24 грудня, під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирщини. Про це повідомляє ГУ ДСНС Житомирської області, передає УНН.

 

Цитата

“Невимовний пекучий біль втрати відчуває уся пожежно-рятувальна родина Житомирщини — 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

На місці підриву загинули: Сергій Курінний — прапорщик служби цивільного захисту, водій-сапер групи піротехнічних робіт та Дмитро Краснощоков — молодший сержант служби цивільного захисту, водій автотранспортного відділення.

Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

“Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини. Глибоко співчуваємо сім’ям, рідним та близьким наших бойових друзів... Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра. Увесь багатотисячний колектив Служби порятунку схиляє у скорботі голови перед Героями! Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші Герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі!”, — йдеться в повідомленні.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі, про це ГУ ДСНС повідомить додатково.

Нагадаємо 

У Донецькій області під час виконання завдань підірвалися піротехніки.

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