На Киевщине сегодня будет шумно: проводятся саперные учения

Детали

«Внимание! В Вышгородском районе возможно будут слышны звуки взрывов.

Сегодня, 5 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых громадах возможно слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

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