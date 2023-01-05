На Киевщине сегодня будет шумно: проводятся саперные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Вышгородском районе Киевской области возможно будут слышны звуки взрывов. Областная военная администрация просит жителей не волноваться – проводятся учения саперов, сообщает УНН.
Детали
«Внимание! В Вышгородском районе возможно будут слышны звуки взрывов.
Сегодня, 5 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых громадах возможно слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.
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