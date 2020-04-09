На Київщині понад півтисячі людей мають підозру на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Київщині 533 особи мають підозру на COVID-19, ще майже півтори тисячі людей мали контакти з хворими. У зв’язку з цим, обмежувальні заходи доведеться посилювати. Про це під час брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Підозру на зараження мають 533 особи, з 25 районів області виявляють у 17 районах”, - сказав Василь Володін.
Він також додав, що за 1448 людьми встановлено медичне спостереження через контакти з хворими.
“Бачимо цифри - майже півтори тисячі в нас є контактних осіб. У зв’язку з цим очевидним є те, що в найближчий час обмежувальні заходи доведеться тільки посилювати”, - зазначив Василь Володін.
Нагадаємо, у столиці зафіксовано вже 335 випадків захворювання COVID-19.