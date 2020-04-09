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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 18593 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киевской области более полутысячи человек имеют подозрение на COVID-19

В Киевской области более полутысячи человек имеют подозрение на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киевской области 533 человека подозревают на COVID-19, еще почти полторы тысячи человек имели контакты с больными. В связи с этим, ограничительные меры придется усиливать. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Подозрение на заражение имеют 533 человека, из 25 районов области обнаруживают в 17 районах", - сказал Василий Володин.

Он также добавил, что за 1448 людьми установлено медицинское наблюдение из-за контактов с больными.

"Видим цифры - почти полторы тысячи у нас есть контактных лиц. В связи с этим очевидно, что в ближайшее время ограничительные меры придется только усиливать", - отметил Василий Володин.

Напомним, в столице зафиксировано уже 335 случаев заболевания COVID-19.

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