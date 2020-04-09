Мапа поширення COVID-19 у Києві: за добу зафіксували 30 нових випадків на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 9 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 335 випадків захворювання COVID-19 (за даними МОЗ, станом на 9:00 - 300 випадків), викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше їх виявили у Печерському районі міста - 78 випадків. При чому, 30 з них - зареєстрували протягом доби. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Голосіївський +0;
▪️ Дарницький +2;
▪️ Деснянський +2;
▪️ Дніпровський +4;
▪️ Оболонський +1;
▪️ Печерський +30;
▪️ Подільський +0;
▪️ Святошинський +0;
▪️ Солом’янський +1;
▪️ Шевченківський +1", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (78), Шевченківський (43), Дарницький (45) та Солом’янський(40).
Найменше випадків - Святошинський (15), Деснянський (20) та Подільський (21) райони.
Як повідомлялося в УНН, у Києві за минулу добу було виявлено 41 випадок захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. З них 26 – у осіб, які перебували у Києво-Печерській лаврі.