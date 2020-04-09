Карта распространения COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 30 новых случаев на Печерске

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 9 апреля, всего в столице зафиксировано уже 335 случаев заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 - 300 случаев), вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 78 случаев. Причем, 30 из них - зарегистрировали за сутки. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.