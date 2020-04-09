Карта распространения COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 30 новых случаев на Печерске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 9 апреля, всего в столице зафиксировано уже 335 случаев заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 - 300 случаев), вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 78 случаев. Причем, 30 из них - зарегистрировали за сутки. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский 0;
▪️ Дарницкий +2;
▪️ Деснянский +2;
▪️ Днепровский +4;
▪️ Оболонский 1;
▪️ Печерский +30;
▪️ Подольский 0;
▪️ Святошинский 0;
▪️ Соломенский 1;
▪️ Шевченковский 1", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (78), Шевченковский (43), Дарницкий (45) и Соломенский (40).
Меньше всего случаев - Святошинский (15), Деснянский (20) и Подольский (21) районы.
Как сообщалось в УНН, в Киеве за минувшие сутки было выявлено 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусная инфекцией. Из них 26 - у лиц, находившихся в Киево-Печерской лавре.