На Київщині найближчим часом відкриються два інфекційні відділення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Найближчим часом на Київщині відкриються два інфекційні відділення: у місті Українка та у місті Ірпінь. Про це під час брифінгу повідомив Максим Іонов, директор департаменту охорони здоров’я КОДА з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, передає кореспондент УНН.
"За нашою інформацією вжито термінові заходи, які перевчають відкриття інфекційного відділення у місті Українка вже через два тижні. Крім того, по області у нас передбачено відкриття додаткового інфекційного відділення у місті Ірпінь", - зазначив Іонов.
Нагадаємо, на Київщині відсьогодні громадським транспортом мають право користуватися лише працівники екстрених служб, лікарі та працівники стратегічних підприємств.