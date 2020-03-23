В Киевской области в ближайшее время откроются два инфекционных отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В ближайшее время в Киевской области откроются два инфекционных отделения: в городе Украинка и в городе Ирпень. Об этом во время брифинга сообщил Максим Ионов, директор департамента здравоохранения КОГА по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, передает корреспондент УНН.
"По нашей информации приняты срочные меры, которые переобучают открытие инфекционного отделения в городе Украинка уже через две недели. Кроме того, по области у нас предусмотрено открытие дополнительного инфекционного отделения в городе Ирпень", - отметил Ионов.
Напомним, в Киевской области отныне общественным транспортом имеют право пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники стратегических предприятий.