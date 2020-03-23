На Київщині громадським транспортом відсьогодні мають право користуватися лише певні категорії громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині відсьогодні громадським транспортом мають право користуватися лише працівники екстрених служб, лікарі та працівники стратегічних підприємств. Про це під час брифінгу заявив Василь Володін, тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської ОДА, передає кореспондент УНН.
“Громадський транспорт міст області перевозить виключно робітників підприємств, що забезпечують критичні важливі сфери життя: медичні працівники рятувальники, правоохоронці, фахівці у сфері ЖКХ, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Маршрути для таких перевезень розроблені. У разі потреби, будуть відредаговані”, — зазначив він.
Володін додав, що входити до транспорту можна лише у масках.
“Користуватися таким транспортом можна лише за наявністю квитків, посвідчення особи та захисту індивідуального захисту”, — додав він.
Нагадаємо, у Київській області кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем.