На Киевщине общественным транспортом отныне имеют право пользоваться только определенные категории граждан

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100935 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106322 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105257 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113963 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101009 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105430 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Киевщине общественным транспортом отныне имеют право пользоваться только определенные категории граждан

На Киевщине общественным транспортом отныне имеют право пользоваться только определенные категории граждан

Киев  •  УНН

 • 9625 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На Киевщине отныне общественным транспортом имеют право пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники стратегических предприятий. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА, передает корреспондент УНН.

“Общественный транспорт городов области перевозит исключительно рабочих предприятий, обеспечивающих критические важные сферы жизни: медицинские работники спасатели, правоохранители, специалисты в сфере ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Маршруты для таких перевозок разработаны. В случае необходимости, будут отредактированы”, — отметил он.

Володин добавил, что входить в транспорт можно только в масках.

“Пользоваться таким транспортом можно только при наличии билетов, удостоверение личности и защиты индивидуальной защиты”, — добавил он.

Напомним, в Киевской области каждое медицинское учреждение получит от 50 до 200 тестовых систем.

Украинские Национальные Новости

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