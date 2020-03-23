На Киевщине общественным транспортом отныне имеют право пользоваться только определенные категории граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На Киевщине отныне общественным транспортом имеют право пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники стратегических предприятий. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА, передает корреспондент УНН.
“Общественный транспорт городов области перевозит исключительно рабочих предприятий, обеспечивающих критические важные сферы жизни: медицинские работники спасатели, правоохранители, специалисты в сфере ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Маршруты для таких перевозок разработаны. В случае необходимости, будут отредактированы”, — отметил он.
Володин добавил, что входить в транспорт можно только в масках.
“Пользоваться таким транспортом можно только при наличии билетов, удостоверение личности и защиты индивидуальной защиты”, — добавил он.
Напомним, в Киевской области каждое медицинское учреждение получит от 50 до 200 тестовых систем.