Кожен медзаклад на Київщині отримає від 50 до 200 тест-систем – ОДА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, передає кореспондент УНН.

“У більшість районів тест-системи замовлені, і вже до кінця тижня будуть на місцях. Кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити МОЗ по всім регіонам, у тому числі на Київську область”, — повідомив Іонов.

Також, за його інформацією, для екстреної медицини, на яку покладено обов’язок доставляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус, закуплено 520 комплектів засобів персонального захисту і 100 захисних окулярів.

Як раніше повідомляв УНН, на території України є більше 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

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