Кожен медзаклад на Київщині отримає від 50 до 200 тест-систем – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, передає кореспондент УНН.
“У більшість районів тест-системи замовлені, і вже до кінця тижня будуть на місцях. Кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити МОЗ по всім регіонам, у тому числі на Київську область”, — повідомив Іонов.
Також, за його інформацією, для екстреної медицини, на яку покладено обов’язок доставляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус, закуплено 520 комплектів засобів персонального захисту і 100 захисних окулярів.
Як раніше повідомляв УНН, на території України є більше 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.