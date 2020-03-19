Каждое медучреждение Киевской области получит от 50 до 200 тест-систем - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области каждое медицинское учреждение получит от 50 до 200 тестовых систем. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.
“В большинство районов тест-системы заказаны, и уже к концу недели будут на местах. Каждое медицинское учреждение получит от 50 до 200 тестовых систем. Дополнительные тестовые системы обещает обеспечить Минздрав по всем регионам, в том числе на Киевскую область”, — сообщил Ионов.
Также, по его информации, для экстренной медицины, на которую возложена обязанность доставлять в больницы пациентов с подозрением на коронавирус, закуплено 520 комплектов средств индивидуальной защиты и 100 защитных очков.
Как ранее сообщал УНН, на территории Украины есть более 40 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.