На Київщині ліквідовано пожежу житлового будинку

Сьогодні, 23 листопада о 02:20 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку у селі Козинці. На місце виклику були направлені чергові караули 31-Державної пожежно-рятувальної частини смт. Бородянка та 58-ППП смт Клавдієво-Тарасове.

Прибувши на місце виклику, рятувальниками встановлено,що вогнем охоплено стіни та перекриття будинку. Пожежу було локалізовано о 04:00 та повністю ліквідовано о 11:03. рятувальники попередили розповсюдження полум’я на поруч розташований будинок. Загиблих на місці не виявлено.

Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.