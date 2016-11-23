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На Київщині ліквідовано пожежу житлового будинку

Київ • УНН

 • 7918 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Бородянському районі Київської області ліквідовано пожежу житлового будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

На Київщині ліквідовано пожежу житлового будинку

Сьогодні, 23 листопада о 02:20 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку у селі Козинці. На місце виклику були направлені чергові караули 31-Державної пожежно-рятувальної частини смт. Бородянка та 58-ППП смт Клавдієво-Тарасове.

Прибувши на місце виклику, рятувальниками встановлено,що вогнем охоплено стіни та перекриття будинку. Пожежу було локалізовано о 04:00 та повністю ліквідовано о 11:03. рятувальники попередили розповсюдження полум’я на поруч розташований будинок. Загиблих на місці не виявлено.

Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.

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