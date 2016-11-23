В Киевской области ликвидировали пожар жилого дома

Сегодня, 23 ноября в 02:20 к спасателям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Козинцы. На место вызова были направлены дежурные караулы 31-Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка и 58-ППП пгт Клавдиево-Тарасово.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачены стены и перекрытия дома. Пожар был локализован в 04:00 и полностью ликвидирован в 11:03. Спасатели предупредили распространение пламени на рядом расположенный дом. Погибших на месте не обнаружено.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.