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На Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту

На Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту

Київ • УНН

 • 21832 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Київській області під час скоєння розбійного нападу зловмисники вкололи потерпілій лікарський засіб, який застосовують під час лікування психозів та тривожності. Про це УНН стало відомо у правоохоронних органах.

Троє невстановлених чоловіків проникли до приватного домоволодіння в одному з сіл Київської області. Там зловмисники напали на господарку помешкання, пенсіонерку 1956 року народження, та зв’язали її. Після цього нападники вкололи жінці препарат, який видавали за отруту. Пізніше з’ясувалося, що це лікарський засіб "Тизерцин".

Після цього грабіжники виявили та забрали гроші, мобільний телефон, ноутбук та іншу техніку. З награбованим зловмисники зникли з місця скоєння злочину.

Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, на одеському пляжі напали на іноземця.

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