В Киевской области грабители вкололи женщине лекарство от тревожности, выдав их за яд

Трое неустановленных мужчин проникли в частное домовладение в одном из сел Киевской области. Там злоумышленники напали на хозяйку квартиры, пенсионерку 1956 года рождения, и связали ее. После этого нападавшие вкололи женщине препарат, который выдавали за яд. Позже выяснилось, что это лекарственное средство "Тизерцин".

После этого грабители обнаружили и забрали деньги, мобильный телефон, ноутбук и другую технику. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, на одесском пляже напали на иностранца.