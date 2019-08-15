В Киевской области грабители вкололи женщине лекарство от тревожности, выдав их за яд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киевской области во время совершения разбойного нападения злоумышленники вкололи потерпевшей лекарственное средство, которое применяют при лечении психозов и тревожности. Об этом УНН стало известно в правоохранительных органах.
Трое неустановленных мужчин проникли в частное домовладение в одном из сел Киевской области. Там злоумышленники напали на хозяйку квартиры, пенсионерку 1956 года рождения, и связали ее. После этого нападавшие вкололи женщине препарат, который выдавали за яд. Позже выяснилось, что это лекарственное средство "Тизерцин".
После этого грабители обнаружили и забрали деньги, мобильный телефон, ноутбук и другую технику. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, на одесском пляже напали на иностранца.