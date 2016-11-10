На Київщині чоловіка заарештували за вбивство брата
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Київщині за вбивство брата під варту взято 20-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 6 листопада поточного року, в одному із сіл Фастівського району, між двома братами виникла сварка, під час якої молодший брат задушив електричним кабелем свого 22-річного старшого брата.
Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Нагадаємо, вбивцю брата затримали на Київщині.