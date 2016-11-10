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На Київщині чоловіка заарештували за вбивство брата

На Київщині чоловіка заарештували за вбивство брата

Київ • УНН

 • 7460 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Київщині за вбивство брата під варту взято 20-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що 6 листопада поточного року, в одному із сіл Фастівського району, між двома братами виникла сварка, під час якої молодший брат задушив електричним кабелем свого 22-річного старшого брата.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, вбивцю брата затримали на Київщині.

Українські Національні Новини

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